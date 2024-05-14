馬斯克訪華　李隆生：美企難忽視中國經濟

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月14日電（記者 方敬為）特斯拉創辦人馬斯克上個月底訪華後，特斯拉股價立即暴漲15%。台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，馬斯克此行當然是著眼於商業利益，中國是特斯拉最大的海外市場，這次馬斯克訪華尋求中國開放“FSD全自動輔助駕駛”，中國國務院總理李強接見，代表中方對馬斯克的禮遇，看在投資人眼裡，必然對特斯拉發展信心十足，並反映在股價上，也顯示出，西方企業難以忽視中國的經濟實力。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



馬斯克今年4月28日訪問北京，會見了李強。在此之前，馬斯克以特斯拉業務繁重為由，推辭了與印度總理莫迪之約。馬斯克此行尋求批准特斯拉的“FSD全自動輔助駕駛”和海外資料傳輸許可。



雖然中方未對外說明是否同意相關訴求，但中國外交部發言人林劍對外回應表示，中方對內外資企業一視同仁、平等相待，歡迎外資企業繼續深化對華合作，共享中國經濟發展成果，亦希望外資企業遵守中國的法律法規，履行安全承諾。特斯拉的股價則在馬斯克結束訪華行程之後，攀升15%。



李隆生表示，馬斯克訪華，中國大陸以高規格接待，代表雙方都各有所需，馬斯克身為商人，當然是考量特斯拉的商業利益，中國是特斯拉最大的海外市場，並且特斯拉全球規模最大的超級工廠就設在上海，中國大陸是特斯拉銷售市場同時也是，布局全球的重要所在。

