小金門女兒謝美英憶兒時　盼民進黨珍惜和平

無黨籍桃園市議員謝美英。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月13日電（記者 盧誠輝）母親節剛過，身為小金門女兒的無黨籍桃園市議員謝美英接受中評社訪問表示，她的母親是小金門人，父親打過823砲戰，至今對兒時站在小金門岸邊聽到廈門的廣播聲音仍記憶清晰，她強調兩岸本來就是同文同種，好不容易從過去比較忐忑的年代，走到現在能夠和平發展，執政黨應該要珍惜，她呼籲民進黨政府應把政治放兩旁，民生和觀光擺中間，儘快恢復讓陸客可以藉由小三通到台灣旅行，並擴大兩岸全面交流。



台灣從2020年2月因新冠疫情宣布暫停小三通後，至今已4年多過去，仍未開放陸客藉由小三通到台灣離島旅行，國民黨“立院”黨團也在上周提案要求讓陸客能循小三通赴離島觀光，並儘快撤除台灣旅客組團赴大陸旅遊的禁團令。



對此，謝美英也表示認同指出，她相當樂見兩岸能全面開放小三通，讓陸客可以藉由小三通到台灣旅行，也希望民進黨政府應把政治放兩旁，民生和觀光擺中間，甚至未來兩岸的經貿、藝文和教育也該進一步開放，讓兩岸能全面展開交流。



她強調，兩岸同文同種，真的沒有必要這樣同室操戈，希望賴清德520上任後能積極改善兩岸關係，因為畢竟國民黨近期搭橋鋪路已經做了這麼多努力，現在就看民進黨政府怎麼順著樓梯下而已。



謝美英，東華大學企業管理研究所碩士，曾任桃園市媒體記者協會副會長、亞洲電台節目部新聞副理、主持人。2018年首次參選就高票當選中壢區市議員，並加入議會無黨聯盟黨團擔任發言人，2022年再度高票連任。

