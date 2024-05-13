張榮恭語中評：賴清德的兩岸出路何在？

中國國民黨前副秘書長張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）各方均視賴清德的520就職演說牽動著未來台海局勢的走向。中國國民黨前副秘書長張榮恭接受中評社採訪表示，期待賴清德瞬間立場迴轉以恢復兩岸協商機制，實無可能，但是，賴仍有空間緩解台海緊張，而且此一空間唾手可得，亦即根據“中華民國憲法”定位兩岸不是國與國關係。就看他有無為生民立命的智慧與抱負了。



在黨主席李登輝、連戰、馬英九、吳伯雄任內都主管國民黨大陸工作的張榮恭説，李登輝當選首位民選領導人後，力謀恢復當時停擺的海基、海協兩會管道，促成空前的辜汪上海會晤、辜江北京對話；馬英九當選後，立即恢復停擺中的兩會機制，於八年任內簽署了23項兩岸協議，最終實現歷史性的新加坡“馬習會”。李、馬的兩岸關係成就顯然都不會是賴清德能夠辦得到的。



因為李在1996年就職演說中充分展現統派立場，直接訴求兩岸中國人、中華民族、中華文化、二十一世紀實現和平統一等等。馬則在2008年就職演說表明認同九二共識。李、馬的這些主張，不是一直走在“台獨”道路上的賴清德勇於採納的，所以人們尚不至於企盼賴足以促成兩會復談，更不用說兩岸領導人會面了。

