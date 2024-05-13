吳榮元語中評：賴難為所欲為 藍應強力制衡

勞動黨主席吳榮元接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）針對民進黨賴清德即將在520上任，勞動黨主席吳榮元向中評社表示，說穿了台灣就是美國的棋子，在目前中美雙邊都希望和緩的情勢下，賴清德不可能超越中美框架下的格局變成主角，只是配角，所以美方應不至於讓賴能為所欲為。



談到國民黨對於廢除反滲透法或者修法的態度瞻前顧後，吳榮元說，當中美關係中，美國已壓不住中國，那泛藍更要抓緊這中美關係轉折，擺脫過去長期依賴美國，反過來卻被美國控制的局面，國民黨必須瞭解未來的局勢發展，必須和大陸緊密連接，才有足夠資源在台灣內部和掌握執政權的民進黨對抗，如果不這樣，在台灣國民黨永遠是老二，要變成老大的機會幾乎沒有。



吳榮元強調，台灣作為棋子必然處於被動處境，所以賴清德的520這一關會過，但從長遠來看，這是消極的兩岸和平，對台灣有利的應該是積極的和平，就是兩岸從和解走向和平統一這樣的進程。



吳榮元說，以台灣內部局勢來說，最重要的是在野的中國國民黨能不能藉著立法院席次多於民進黨而乘勝追擊，譬如積極廢除反滲透法，因為該法嚴重卡關兩岸交流，國民黨要打敗台獨和民進黨，就必須和大陸緊密連結，繁盛的兩岸交流重新恢復，泛藍也才有足夠資源和優勢，對抗掌握執政權的民進黨，如果不這樣，在台灣，國民黨永遠是老二，要變成老大的機會幾乎沒有。



吳榮元，生於台南，1972年就讀成功大學時，因秘密籌組成功大學共產黨組織，曾被判過死刑與無期徒刑，1975年遇特赦減刑，1986年出獄。任職過勞動人權協會第二任會長、台灣地區政治受難人互助會總會長、兩岸和平發展論壇召集人。

