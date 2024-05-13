洪奇昌建議賴清德　兩岸在政治上不宜只對抗

洪奇昌。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／賴清德520就職在即，前海基會董事長洪奇昌指出，賴清德的兩岸政策會在蔡英文8年來建立的穩定性、一致性、可預測的主軸上發展，未來民共之間也仍將保持既有的“通氣默契”。洪強調，只要雙方政府都認識到，和平是兩岸關係的最高戰略價值，任何時候都可能是改善關係的機會之窗。洪也建議賴清德，國家領導人的言論應盡可能符合憲政體制，而非站在民進黨主席立場發言。



洪奇昌接受《中國時報》專訪表示，兩岸在政治上不宜只是對抗，而是應努力在“憲法”及《兩岸人民關係條例》架構下，尋找最大諒解求同存異，創造兩方對話機會。同時，台灣社會及政府也要有“自信與自知”。



洪奇昌說，台灣應瞭解自身在太平洋第一島鏈的地緣戰略重要性，以及在印太戰略中扮演負責任的參與者，對地區穩定不做出任何挑釁。在“信賴台灣”之外，仍需尋求“知中、和中、友中”之道。



洪奇昌主張，台灣生存發展建立在兩大基礎。一是美中戰略競爭關係下穩定和平的兩岸關係，在不挑釁既存現狀前提下、確保自己的政治底線；另一是如何持續保有高科技產業如半導體、AI產業競爭優勢，及其在全球供應鍵重整的過程中，掌握主導性的戰略力量。



回顧蔡英文的兩岸關係架構，洪奇昌認為，是回到“憲法”與兩岸條例之下“具創造性模糊的一中概念”。他預期，賴清德仍會延續蔡的政策，路線與準則不會改變，這也是美國的期待與畫下的圖譜。



洪奇昌也建議，雙方能從可操作性的議題開始對話與交流，包括觀光旅遊等；台灣還可在產業、教育文化等可合作領域展現善意。他強調，雙方都要釋出善意，彼此也要認知到對方釋出的善意並加以正面回應，如此就能跳脫敵意螺旋，走向善的循環。

