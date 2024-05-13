美國會研究報告　賴清德向美表態不尋求獨立

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／賴清德520就職演說兩岸立場受國際矚目。根據美國國會研究處日前向“國會”提出的報告，賴已承諾將遵循蔡英文“四個堅持”的兩岸政策路線，不會尋求以獨立為中心的議題，避免增加台海衝突可能性。據瞭解，賴陣營已向美方表達其兩岸立場，已獲美方理解和信任。



根據《中時新聞網》報導，黨政人士透露，賴清德的就職演說內容正由政策和文稿小組研擬中，本周將針對兩岸和內政等政策細部做最後討論，包括團結各界、推動經濟成長、能源議題和居住正義等。賴在文稿的研擬過程，尤其是兩岸論述部分，也會參與。



兩岸立場部分，黨政人士重申，賴清德將以蔡英文的“四個堅持”為基礎，進一步再闡述他在選舉期間提出的民主和平“四大支柱”，並向對岸釋善意，在對等原則下願與對岸互動。



美國國會研究處日前也向“國會”提出《台灣“國防”問題》的研究報告指出，賴清德及與蔡英文關係密切的蕭美琴5月20日將就任，賴承諾要延續蔡英文的兩岸政策。



報告分析，蔡賴間存在分歧，導致某些觀察家質疑賴會有多大程度傾向或遵循蔡英文做法，最大原因在於蔡在民進黨中屬於“淺綠”，賴則屬於“深綠”，賴還曾自稱是“務實‘台獨’工作者”。

