郭正亮：美軍將直接管理台灣建軍與軍購

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／現任“國安會秘書長”顧立雄將於520後轉任“國防部長”，前“立委”郭正亮昨在政論節目中指出，他不相信顧立雄的“國防部長”人事任命，是賴清德決定的。顧立雄這陣子在“國安會秘書長”的位置，跟美國有很多接觸，之前也跟“外交部長”吳釗燮去了華盛頓。兩個人都留在高位。被問到“這背後也有美國的影子嗎”？郭正亮斷言：百分之百啦！這就是美軍要直接插進“國防部”，來管理台灣的建軍案與“國防”預算。



台灣陸軍官校將於6月舉行黄埔百年紀念校慶活動，預計邀請賴清德出席。由於去年陸軍官校99週年校慶典禮沒唱國歌，也沒向國父遺像行三鞠躬禮。近日有退役校友要預先瞭解今年儀式，並揚言賴清德若不唱國歌、不行三鞠躬禮，將建議陸軍官校校友總會出面向校方關切，甚至將採取抗議行動。郭正亮則爆料說，賴清德會去參加，基調是“黃埔軍校遷台75年”，因為他要做“軍中轉型教育”。



前“立委”郭正亮提到，美軍未來將到第一線插手建案與“國防”預算。準“國防部長”顧立雄也說要搞軍中轉型教育，那軍中3、400座蔣介石銅像不會拆嗎？



根據《中時新聞網》報導，郭正亮12日在《國際直球對決》節目表示，“AIT主席來了那麼多次，對於你不管是“修憲”、還是“台獨”的實質動作，給予的明顯的警告”！所以賴清德很可能接下來就是搞“認同運動”，這個可能性非常高。可以看到他最近在做的事，比如說鄭麗君接“行政院副院長”，小野當“文化部長”，小野就是拍電影的，所以接下來一定會有很多關於台灣認同的電影。

