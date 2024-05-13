特赦扁還公道？柯志恩批：讓民主蒙塵

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／蔡英文是否在520前特赦陳水扁，成為政壇關注焦點。中國國民黨“立委”柯志恩12日在政論節目表示，包括前民進黨“立委”林濁水、台灣民意基金會董事長游盈隆都對特赦陳水扁一事有異議，若民進黨仍要透過特赦還扁“所謂的公道”，將讓民主蒙塵。



林濁水11日發文提到，陳水扁造成選票不等值的災難，導致有朝小野大的局面，害慘民進黨，“連一句道歉都沒有，憑什麼要“總統”特赦”。游盈隆10日表示，若蔡英文特赦陳水扁卻免刑不免罪，恐成史上最陽春的特赦。



根據《中時新聞網》報導，柯志恩12日在政論節目《TVBS戰情室》中提到，要不要特赦陳水扁的民調中，反對的從七成多降到五成以下，顯然在民眾心中，陳水扁已保外就醫38次，有沒有關回去不重要，此事已慢慢淡忘在選民心中，因此才會選在這個時機點要特赦陳水扁。



柯志恩強調，特赦是“總統”在“憲法”上賦予的權力，但背後代表的意義很重要。她並指包括林濁水、游盈隆都對特赦陳水扁一事提出意見，顯然綠營本身內部都有很多聲音。



柯志恩表示，特赦陳水扁的機率蠻高，但民進黨要承擔風險，若膽敢透過特赦陳水扁要還所謂的“公道”，將讓民主蒙塵，真的要思考清楚。