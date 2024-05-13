中彰投藍軍縣市長僅盧秀燕出席520典禮

國民黨彰化縣長王惠美不出席520就職典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月13日電（記者 方敬為）賴清德520就職，在野黨參與就職典禮的情況外界關注，國民黨“立法院”黨團日前宣布不參與；中部三縣市台中市、彰化縣、南投縣國民黨首長之中，只有台中市長盧秀燕表態出席。彰化縣長王惠美今天受訪表示，她有意願參加，但議會總質詢很重要，縣政為重，恕無法響應。



賴清德將於520就職，“立法院”國民黨團以“立院”公務為由，決議集體缺席就職典禮，但黨籍“立法院副院長”江啟臣表示將以副院長身分代表“立院”出席致意，藍營縣市長大多傾向不出席。因為剛好都在地方議會的會期間，僅台中市長盧秀燕將向議會請假參加就職。



中部三縣市台中、彰化、南投，除了盧秀燕之外，王惠美、許淑華都不出席520就職典禮，王惠美13日主持“做癌篩送禮券”宣傳記者會受訪表示，由於就職典禮當天剛好是縣議會總質詢最後一天，非常重要，縣政為重，她個人也想參加就職典禮向賴清德恭喜，可是卡在議會總質詢最後一天，實在不宜。



南投縣政府表示，520當天許淑華縣長必須到縣議會列席備詢，縣長以縣政優先，因此不克出席520就職典禮，但恭喜賴清德就任。



盧秀燕日前透過市府新聞局表示，就職乃大典，行程允許可共襄盛舉，當天為台中市議會總質詢，已徵得當天上午總質詢的議員同意，將請半天假前往參加。