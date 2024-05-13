出席520典禮？高雄市長陳其邁：議長協調

由於幕僚突然幫忙上前整理衣領，民進黨高雄市長陳其邁因此笑了一下。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月13日電（記者 蔣繼平）賴清德將於520就職，六都市長中衹有中國國民黨台中市長盧秀燕、民進黨台南市長黃偉哲確定出席。民進黨高雄市長陳其邁則因為撞期議會總質詢的行程，目前尚未確定是否出席。陳其邁今天受訪時表示，還是必須尊重議會決定，希望由議長康裕成協調。



聯訪過程中，市府幕僚一度上前幫陳其邁整理亂掉的外套衣領，陳其邁則笑一笑說“沒關係，這個小事情，沒有減損我的型。”



高雄市議會第4屆第3次定期大會5月9日至5月23日進行總質詢，陳其邁今天備詢時趁休息時間聯訪，媒體提問是否出席520就職典禮及晚宴？而5月20日總質詢名單，上午均為民進黨議員陳慧文、何權峰、李雅慧，下午為國民黨議員吳利成、民進黨議員林志誠、民進黨議員張漢忠。



陳其邁表示，520就職是國家的慶典，民主國家都有“總統”選舉，但因為那一天是總質詢，必須尊重議會的決定，也要尊重質詢的議員，這個部分，也請議長能夠進行協調，協調情況如何這個他不清楚，他還是以議會優先，如果有議員要做總質詢，他必須尊重議會的決定。



至於是否會參加520就職晚宴？陳其邁回答，因為總質詢時間很冗長，下午大概進行到晚上6至7時左右，還是以議會優先為原則，尊重每一位議員質詢的權力。