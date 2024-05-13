王惠美推“孫子兵法”鼓勵老人做健檢

彰化縣政府推出“孫子兵法”鼓勵民眾做健康篩檢。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月13日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲競選2024大選期間，推出“孫子兵法”，號召年輕人支持者鼓勵長輩票投柯文哲。中國國民黨彰化縣長王惠美今天表示，孫子對長輩真的有強大影響力，因此縣府也要推出“孫子兵法”但是用在鼓裡長輩做健康篩檢，完成篩檢還會送新台幣百元禮券，希望孩子能夠“動之以情、誘之以利”讓家中長輩願意篩檢，促進縣民健康。



為鼓勵民眾強化“癌症篩檢”，彰化縣政府衛生局、教育處13日在平和國小舉辦“癌篩送禮券－孫子兵法大進擊”宣傳記者會，王惠美親自主持，結合縣內215所國中、小學，由師長號召學童成為健檢宣傳小尖兵，策動家中父母、祖父母願意出門做健康篩檢。



王惠美表示，縣府提供免費篩檢子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、肺癌及B、C型肝炎，由於癌症沒有症狀，希望鼓勵縣民朋友養成預防勝於治療的觀念，盡早發現、盡早治療，透過孩子“動之以情、誘之以利”，促進父母、長輩參加健將篩檢的意願。



王惠美說，家長對孩子的感情攻勢無法擋，加上縣政府祭出新台幣百元禮券，只要每完成一項篩檢就能獲得100元，最高可獲600元禮券，期待透過多管齊下，增加篩檢率，促進全體縣民的健康。