哪2個邦交國有隱憂？田中光：吳釗燮沒說

田中光接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月13日電（記者 鄭羿菲）520後，台灣12個邦交國可能有危機？台“外交部”政務次長田中光13日表示，“外交部長”吳釗燮沒有具體說明是哪2個國家的邦交有隱憂，但短期不會有斷交問題，而是長期有隱憂。立陶宛現任總統瑙塞達雖在競選期間要求“駐立陶宛台灣代表處”改名，但可能只是選舉上的語言。



賴清德即將於520就職，各界除關注賴清德演說中提及兩岸部分會如何闡述外，也關切台灣“邦交國”會否被突襲式斷交。台“外交部長”吳釗燮日前對外表達，2邦交國長期有隱憂，政大國際關係研究員嚴震生推測是海地、瓜地馬拉2國。



另外，外媒《路透社》報導，立陶宛總統瑙塞達得票率46%，可望連任，但瑙塞達曾在競選期間要求“駐立陶宛台灣代表處”改名，也引起各界關注。



“立法院”“外交及國防委員會”13日邀請“國安局”副局長徐錫祥、“外交部”政務次長田中光報告，並備質詢。



中國國民黨“立委”黃仁問及，520賴清德就職後，邦交國有沒有危機？衹有8個國家正副元首來台參加就職典禮，剩下的4個邦交國關係會否有隱憂？吳釗燮已經對外表達有2個國家是有隱憂的。



田中光回應，4個國家都會派特使來，只是層級不是總理或總統，12個邦交國都會有高級代表來台參加就職典禮。他個人也曾擔任過“總統”特使，參加馬紹爾總統的就職大典，但這不代表我們與馬紹爾有邦交危機。吳釗燮沒有具體說明是哪2個國家，也說得很清楚，短期我們不會有斷交的問題，長期確實會有隱憂。