江啟臣出席520　國民黨團：尊重個人決定

國民黨團書記長洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月13日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團決議不出席賴清德520就職典禮，但“立法院副院長”江啟臣和台中市長盧秀燕又雙雙表態參加，因此引來外界質疑是否國民黨內部有異音？對此，國民黨團書記長洪孟楷今日強調，儘管國民黨團決定不出席520的就職典禮，這並不代表對民選政府的不尊重或杯葛。他指出，黨團的決議是基於共識，但尊重任何非黨團的國民黨員個人的決定。



洪孟楷表示，國民黨團的立場是“國家至上，人民優先”，並指出“立法院”與“總統府”的距離是由賴清德與民意的距離來決定。國民黨團期待賴清德能在“立法院”進行憲政史上首次的“國情報告”，這將符合1月13日的新民意，也是民眾的共同期待。



針對個別國民黨成員是否出席520典禮？洪孟楷說明，黨團的決議是基於共識，但尊重任何非黨團的國民黨員個人的決定。他強調，出席與否都不應被視為對典禮的不尊重，因為作為“中華民國”的一份子，國運的昌隆和長治久安是最重要的。



最後，面對記者提問不出席是否因為賴清德沒有進行朝野拜會的關係？他回答道，賴清德在過去四個月並未進行朝野溝通，這與過去的“總統”不同，但這並非國民黨團不出席典禮的原因。