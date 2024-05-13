花東條例藍綠駁火　洪孟楷要綠提具體版本

國民黨團書記長洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月13日電（記者 俞敦平）面對民進黨團特別針對藍白合作提案的花東三交通建設特別條例召開記者會批評。中國國民黨團書記長洪孟楷13日上午反批，民進黨團才是以違憲為由，並試圖透過冗長演說拖延時間，不願意進行實質審查，這才是對台灣發展不利。



民進黨團於13日上午稍早，召開了“傅崐萁三大錢坑法案，失速列車光速審查，傅隨組織民眾黨為傅作昌”記者會。批評國民黨與民眾黨提出的花東三交通建設特別條例，凌駕立法權與行政權，並無視專業交通評估。



對此，洪孟楷回應說，花東快條例、環島高鐵和國道六號都是重大交通建設項目。他強調，國民黨團一直在委員會、審查階段以及朝野協商中都有提出相關法條和修正動議。他反批評民進黨團只是不停的指責違憲，並透過冗長發言拖延時間，不願意進行實質審查，這才是國家發展不利。他強調，任何人都應該從建設台灣的立場出發，思考如何提出可行且長久的解決方案。



洪孟楷指出，國民黨團尊重“立法院長”韓國瑜並願意逐條進行協商，而非僅僅進行院會表決。他呼籲民進黨提出具體的辦法，以便進行實質討論。他質問，過去八年民進黨執政期間，對於民眾期盼的交通建設有何進展？如果沒有進展，現在又阻礙協商，那麼誰才是耽擱台灣建設發展的罪人？



洪孟楷強調，在野黨的角色不僅是監督政府，也應督促和鞭策政府，因此他希望民進黨能在今天下午的朝野協商中提出具體的對應版本，而不是只用空泛的語言來應對。