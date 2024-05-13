藍推“國安”戰略法　陳永康：陸對台四路並用

國民黨智庫召開“國家安全戰略法”發表會，左起廖天威、劉復國、陳永康、朱立倫、黃介正、左正東、洪榮一。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨智庫“國政基金會”13日舉行“國家安全”戰略法草案”發表會，主導該草案的不分區“立委”、“國防部”前軍政副部長陳永康強調，本次立法是效仿美國方式，“國家安全”戰略包含“國防”政策、“國防”軍事、作戰計劃三個層次，目的在確立年度“國家安全”戰略”制定時的權責、預算及流程，預計下個會期在“立法院”提出。



海軍二級上將退役的陳永康說，中共對台四路並用，像蠎蛇一樣愈纏愈緊，兩棲進犯是最後手段，現在是在消耗我們的民心士氣及軍事戰力，但短期還不會打，採取桶箍式戰法。“我方”目前缺乏明確的上層政策指導，又缺乏跨部會的水平周密協調，對於主政的長官，對於施政的領導人，是很大的挑戰。



國民黨主席朱立倫呼籲民進黨放下意識形態，支持在野黨所提出的“國家安全”戰略法，共同為“中華民國”國家利益及“國家安全”而努力。



今日發表會出席者包括，國民黨主席朱立倫、“國政基金會”“國安”組召集人、藍委陳永康、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授及國民黨國際事務部主任黃介正、政治大學國際關係研究中心專任研究員及台灣安全研究中心主任劉復國、台灣大學政治系教授左正東、中華亞太安全治理學會資深研究員廖天威、美國國務院“國家安全”研究訪問學人洪榮一。



黃介正、劉復國、左正東、廖天威、洪榮一在會中均分別表達對於建立“國家安全”戰略的支持。



陳永康表示，過去通常把“國家安全”問題聚焦在“國防”事務上，但是現在看起來我們有兩個努力的方向，第一個是防衛自主的決心，這個是實力加上“國防”力量；另外一個就是社會的堅韌度，這個東西要靠支撐，聚焦在能源、電網、資通安全、海纜、衛星通訊以及未來的無人系統，這些東西都是要有橫向的跨部會協調，而不是“國防部”單一解決的。

