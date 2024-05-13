柯建銘嗆讓藍白寸步難行　朱立倫斥人肉炸彈

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）賴清德將在5月20日就職，中國國民黨要角是否出席卻不同調。國民黨主席朱立倫13日未正面答覆是否出席，僅說有收到“總統府”邀請，朝野合作不會取決於是否參加典禮，而是賴清德別放任民進黨用戰狼式、毀滅式的戰法要摧毀國民黨。



對於民進黨“立法院”黨團總召柯建銘揚言，520後要讓藍白寸步難行，朱立倫抨擊指出，柯建銘就是人肉炸彈、毀滅式攻擊，讓“立院”向下沉淪。



國民黨智庫“國政基金會”13日舉行“國家安全”戰略法”發表會，朱立倫做上述表示。



有關美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會10日提出“台灣盟友基金法案”，授權提撥一筆3年期共1.2億美元基金，援助台灣對抗大陸脅迫。朱立倫表示，台灣絕不能變成最危險的地方，不希望有一天美國的軍事援助用於台海危機，關鍵重點應在於兩岸善意向上提升，促進和平安定。



朱立倫表示，他一再強調，很希望有一天全世界認為台海是最安全、和平的地方，絕對不要再上頭版，變成最危險的地方，也不希望有一天美國支持台灣，是所謂的援助軍事或台海危機。大家的目標是希望，能促進兩岸經濟發展或讓台灣更和平、安定，兩岸往善意的方向走、向上提升，不要再發生惡意螺旋，這也是國民黨長期在努力的，關鍵的重點仍是兩岸要一起努力。

