國民黨團檢討蔡政府八年執政　百姓苦不堪言

國民黨團13日召開“蔡英文執政八年總檢討：民生經濟全面倒退！平民百姓苦不堪言！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月13日電（記者 俞敦平）中國國民黨團13日上午召開記者會，提出對蔡政府過去八年執政的檢討與批評。國民黨團指出，政府在民生經濟、司法改革、外交政策、以及對詐騙集團的打擊上的表現，都未能滿足民眾的期待。



國民黨團13日上午召開“蔡英文執政八年總檢討：民生經濟全面倒退！平民百姓苦不堪言！”記者會，國民黨團書記長洪孟楷與“立委”許宇甄出席。



洪孟楷指出，蔡政府的執政使得經濟全面倒退。他批評政府在司法改革上的失敗，指出民意基金會的調查顯示，司法改革是國人最不滿意的領域。他還提到，政府推動廢除死刑的政策與民意背道而馳，並且對於可能的陳水扁特赦提出質疑。



許宇甄則從經濟角度出發，提到製造業低迷，傳統產業和服務業的負成長，以及薪資成長率無法跟上通膨速度。她指出，這些問題導致了低薪化和不婚不生的社會現象，加劇了貧富差距，讓台灣M型化更嚴重。



兩位都表達了對民進黨政府的呼籲，希望民進黨政府能採取更有效的措施來改善經濟狀況，並且更加重視民意。他們強調，政府需要對內需經濟和詐騙問題採取實際行動，而不僅僅是提出空洞的政策口號。