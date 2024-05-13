陳水扁動作頻頻　高雄綠議員陳明澤解讀

民進黨高雄市議員陳明澤。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月13日電（記者 蔣繼平）傳出將於520前獲蔡英文特赦的陳水扁最近相當活躍，日前邀“正國會”綠委陳亭妃上廣播節目“有夢上水”聊政治議題，動作頻頻。屬於“正國會”的民進黨高雄市議員陳明澤接受中評社訪問指出，扁家近年與“正國會”互動不錯，如同“正國會”理念像是防腐劑在黨內扮演制衡角色一樣，陳水扁利用機會做球給陳亭妃，過去蔡賴之爭陳水扁也有質疑初選民調結果，這次也一樣，呼籲黨內遵守民主制度，只是提醒的人從蔡變賴了。



陳明澤，1963年生，高雄湖內人，長榮大學經營管理研究所碩士。資深民進黨高雄市議員，從縣市合併前迄今已連任六屆議員，地方經營紮實。曾任民進黨高雄縣黨部（第十屆）主任委員、台南證券董事、台南市證券投資人協會理事長。



怎麼看陳水扁所提韓流可能是2026變數？



陳明澤表示，韓國瑜當過高雄市長、參選過2020、現在又任“立法院長”，以韓國瑜的實力來說可以去挑戰任何一個職位，也可能會是扮演助選員的角色，這個當然是變數，但是不是最大變數就不確定了。如果涉及大選的話，韓流可能會刺激一股反中情緒。若以地方選情來看，韓確實有其個人魅力及號召力，但影響力到時還要再看看。

