藍白聯手推花東交通建設　綠稱“違憲”

民進黨團召開“傅崐萁3大錢坑法案失速列車光速審查”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月13日電（記者 鄭羿菲）“立法院長”韓國瑜將在13日下午就環島高鐵、花東快速公路舉行朝野協商，民進黨“立法院”黨團上午再次召開記者會，批評藍白共商的版本仍換湯不換藥，依舊“違憲”、違反交通專業，要求協商逐條討論到半夜也奉陪。若交由明天強行表決碾壓通過，也將提“釋憲”。



不過，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌已向韓國瑜表達，朝野沒有共識，協商只是在浪費時間，若民眾黨離席不要見怪。民進黨團副幹事長洪申翰批評，黃國昌耐不住性子，只是政治話術，規避自己提出的法案被質疑與辯證，大家要看穿。民進黨團幹事長吳思瑤說，破黃國昌的話術，也許提早離席也是醞釀終止協商，交付明天強行碾壓表決。



傅崐萁、韓國瑜日前提出環島高鐵、花東快速公路及國道六號東延三大交通建設特別條例，由於朝野仍無共識，韓國瑜13日下午將就“環島高速鐵路建設特別條例草案”、“花東快速公路建設特別條例草案”兩案進行朝野協商。黃國昌日前表明，國民黨團總召傅崐萁已同意納入民眾黨團的修正動議，放棄以特別預算的方式編列，而民眾黨團將會支持。在經過下午朝野協商後，14日將在“立法院”會進行表決，外界預估藍白人數優勢將會通過。



民進黨“立法院”黨團13日召開“傅崐萁3大錢坑法案失速列車光速審查”記者會，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、副幹事長洪申翰出席。

