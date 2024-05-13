紀念台灣歌謠之父鄧雨賢　新竹縣18日音樂會

楊文科坐在鄧雨賢生前使用的老風琴前向大師致敬。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月13日電（記者 盧誠輝）曾創作“雨夜花”和“望春風”等台灣經典民謠的鄧雨賢今年逝世80周年，新竹縣政府特別舉辦紀念音樂會來向這位台灣歌謠之父致敬，中國國民黨新竹縣長楊文科更坐在鄧雨賢在芎林鄉教音樂時所使用的老風琴前，致敬這位大師。



新竹縣政府文化局今日在芎林鄉的鄧雨賢音樂文化公園舉辦鄧雨賢紀念音樂會宣傳記者會，包括楊文科、文化局長章宗耀、芎林鄉長黃正彪與多位鄉民代表都到場出席。



鄧雨賢紀念音樂會於5月18日下午舉辦



楊文科表示，鄧雨賢的創作享譽台灣寶島，也享譽全球，許多歌曲都是大家耳熟能詳的。今年是鄧雨賢逝世8周週年，新竹縣為感念鄧雨賢對本土藝文的貢獻，每年舉辦紀念音樂會，現已成為新竹縣每年最令人期盼的音樂會之一，透過每年不同的創意規劃，結合客語民謠歌詞比賽，讓經典作品不斷被傳唱。今年邀請許多新世代新樂創作團隊，以“青春風”為主題，共譜全新青春樂章，歡迎喜歡音樂的新朋友、老朋友一起感受鄧雨賢老師春風化雨般的美好，感受台灣藝文創作能量。



新竹縣政府文化局長章宗耀指出，為了讓更多年輕世代能夠認識到鄧雨賢老師的作品，今年特別邀請創作歌手“陳忻玥”、新生代獨立樂團“溫蒂漫步”，讓現場充滿青春活力，此外也邀請到客語民謠樂團“打幫你樂團”、創作新銳“柔米”、竹縣傑出樂團“巴雀藝術”、在地學校團體“芎林國小合唱團”，期待能夠以這樣多元的演出陣容，讓本次音樂會能有不同的青春風貌。