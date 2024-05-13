北台雷雨害８千戶　陳建仁：停電時間已縮短

陳建仁13日出席“國道1號大雅系統交流道通車典禮”並致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月13日電（記者 方敬為）昨日北台灣大雷雨，造成新北市、桃園、新竹總共將近8千戶停電，外界質疑供電韌性不足？“行政院長”陳建仁今日受訪表示，台電在這幾年來，電力供應的韌性已有相當大的加強。在昨天事件發生當下，可以看得到停電的區域越來越小，停電的時間也縮短，當然還有努力的空間。



陳建仁表示，他要感謝台電公司同仁，在風雨之中努力恢復供電。大家都清楚，台電在這幾年來，電力供應的韌性已有相當大的加強。如果跟10年前比，每年停電事故已經減少了1.5萬件。台電現在已建置所謂自動回饋系統，希望未來能夠減少停電事故，使大眾都有充足的電力。



另外，針對中國國民黨傾向杯葛賴清德520就職典禮，六都首長僅2人預計出席，陳建仁對此表示，“總統”就職典禮是“中華民國台灣”優質的傳統，呼籲不分朝野，大家一同共襄盛舉，以彰顯台灣的民主自由價值。



賴清德將於520就職，國民黨“立法院”黨團以公務為由，決議集體缺席就職典禮，但黨籍“立法院副院長”江啟臣表示將以副院長身分代表“立院”出席致意，藍營縣市長大多傾向不出席。六都方面，目前衹有國民黨台中市長盧秀燕以及民進黨台南市長黃偉哲表態出席。



陳建仁13日出席“國道1號大雅系統交流道通車典禮”，針對520就職典禮相關議題受訪表示，“總統”就職是“國家”的大事和喜事，在全世界各個國家的元首就職典禮，都是該國象徵的表現，應該是朝野共同要守護的大典。



陳建仁呼籲，朝野各黨團還有各縣市的首長，都能夠來參加一同維護“中華民國台灣”民主優良傳統的“總統”就職大典。據他瞭解，“總統府”已經發出相關的邀請，所以他也再一次呼籲，希望朝野黨團以及縣市長都能夠響應，一起來讓全世界知道台灣民主、自由的蓬勃發展。



有關於“立法院”14日將表決花東三條例，倘若藍白聯手通過，“行政院”是否會提覆議？



陳建仁回答，花東的地形相當的特殊，所以花東交通建設應該要有各方面考量，在所有交通建設的過程當中，都應該妥善與地方民眾做最好的溝通，且要做可行性評估，這樣的交通建設規劃才能夠可行並具體，也能夠兼顧到政府財政。



陳建仁說，這次的花東建設相關條例，希望在野的政黨都要瞭解，民主憲政規則，在責任政治的民主規範，要有權力分立的考量，呼籲“國會”一定要遵守憲政原則，“行政院”當然會按照憲政原則施政，並以責任政治的一個方式，來推動花東相關的建設。