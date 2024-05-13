台中重大交通建設通車　藍綠市長人選到齊

國道1號大雅系統交流道通車典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月13日電（記者 方敬為）國道1號台中大雅系統交流道歷經14年，今天中午舉辦通車典禮，該工程為台中重大交通建設，由地方“立法委員”向官方爭取全額經費補助，當中被視為2026參選台中市長的可能人選，包括中國國民黨“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔、民進黨“立委”蔡其昌、何欣純等人都到場剪綵，儼然市長選舉前哨戰。4人對於是否參選台中市長都避重就輕，沒有明確回應。



“交通部”高速公路局13日舉辦“國道1號大雅系統交流道通車典禮”，“行政院長”陳建仁出席主持，包括藍委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪、綠委蔡其昌、何欣純等人出席見證。由於江、楊、蔡、何分別是藍綠可能的台中市長人選，出席剪綵格外受到媒體關注。



江啟臣與楊瓊瓔一同受訪表示，今天大家一同來見證台中重大交通建設啟用，這條交流道新建銜接工程跨越不同的政府，經歷了14年的努力，要感謝台中地方不分黨派的民意代表共同支持。換言之，只要是以民為本，民眾要的事情大家努力做，520就快到了，新舊政府即將交接，他要提醒接棒的“賴政府”勿忘台中建設。



至於是否會將該建設做為選市長的政績？江啟臣、楊瓊瓔都說，地方的建設是跨黨派一起努力來做，沒有分誰的政績。2人並不約而同點名旁邊的羅廷瑋，開玩笑說，羅廷瑋快宣佈選市長，這樣大家才不會繼續追問！



2022年參選台中市長落選的蔡其昌表示，這條交通工程是許多人共同努力，只要過程當中有參與的人，都是懷著感恩的心情而來。至於台中市長前哨戰，恐怕是多想了，因為台中市長最終衹有一個了，台中市民要的是一個能夠幫台中市解決問題，能夠讓市民安居樂業的市長，有此理念的人都有機會，只要願意付出，願意投入，每一個人都可能是台中市長的人選。



何欣純則說，交通建設啟用是屬於大家的功勞，不分黨派都共同支持、努力，這是屬於台中市的重大建設，是所有市民的，不管有沒有要選市長，大家都樂觀其成，建設的延續性在台中市做到了，這對市民來說才是重點。



台中市政府交通局說明，新建置的國道1號增設大雅系統交流道，可紓解國道1號大雅、台中及南屯三處交流道及其聯絡道，和大雅交流道周邊平面道路交通壅塞問題，尖峰時段國1往台74線潭子方向約可節省26分鐘，國1往台74線西屯方向預估能縮短20分鐘，提升整體高快速路網效能。