新竹縣長楊文科槓綠政府　建設莫分黨派

楊文科再槓“中央”狠酸建設不要分黨派。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月13日電（記者 盧誠輝）由“客委會”與新竹縣政府斥資超過新台幣5億元打造的“竹東客家文化大禾埕計劃”今日舉行開工動土典禮，中國國民黨新竹縣長楊文科因不滿該計劃原本涵蓋的圖書館遭“客委會副主委”周江杰與親綠的竹東鎮長郭遠彰抽離，當著“客委會主委”楊長鎮的面，再度狠酸“中央”表示，建設不要有意識形態，不要有黨派之分，應儘速提出計劃。



竹東客家文化大禾埕計劃今日舉行開工動土典禮，包括楊文科、“客委會主委”楊長鎮、國民黨“立委”林思銘、竹東鎮長郭遠彰與多位新竹縣議員、竹東鎮民代表、里長等人都到場出席。



楊文科指出，竹東客家文化大禾埕仍有不足之處，原本規畫的竹東圖書館，卻因“客委會副主委”周江杰和鎮長郭遠彰“另有想法”，要再另找土地申請，但現在竹東圖書館已成危樓，鎮民都希望能儘快有新的圖書館，他希望要趕快提出計劃來興建，否則對不起竹東人。



楊文科強調，他對竹東的發展一向都是全力支持，縣府投入的重大建設經費已達20.9億元，縣府全額補助興建的竹東全民運動中心將在年底完工，也補助竹東游泳館改善經費，請郭遠彰趕快處理。



楊文科說，縣府和竹東鎮公所合作才能造福鎮民，要團結才能做好事，建設不要有意識形態或者黨派之分，一起打拚才能讓竹東鎮早日成竹東市。



郭遠彰則表示，游泳館改善工程流標4次，會加緊腳步完成，圖書館則將提出“文化發電機”計劃，會再與周江杰副主委討論，預計總經費2.1億元，已積極向“國財署”要土地。