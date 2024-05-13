戰鬥藍16人集結挺徐巧芯　怒轟吳釗燮綠側翼

趙少康13日下午在中廣發起挺藍委徐巧芯的記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”徐巧芯近一個月遭民進黨圍剿，綠側翼甚至連徐個人穿著、家庭背景、住處等都不放過。前中廣董事長、戰鬥藍領袖趙少康13日發起力挺徐巧芯記者會，邀集戰鬥藍成員集體“挺芯”。趙怒轟民進黨側翼行為噁心，“外交部長”吳釗燮更是不倫不類，任內斷交8個“邦交”國，整天對外喊打喊殺，還有臉告徐巧芯洩密！



趙少康今日下午在中廣發起挺芯記者會，與會的有徐巧芯、藍委陳玉珍、賴士葆、羅智強、馬文君、徐欣瑩、牛煦庭、羅明才、葉元之、林沛祥、無黨籍“立委”高金素梅、國民黨台北市議員張斯綱、新北市議員林國春、江怡臻、林金結等共16人。



徐巧芯準備了30個乖乖桶，給現場戰鬥藍成員與媒體，自嘲自己被民進黨圍剿滿1個月，還有被國民黨內的新北市議員呂家愷批評，所以希望大家都能乖乖的。陳玉珍、高金素梅與徐巧芯擁抱，其他男性民代也與徐握手加油打氣，全員聲援徐。徐十分開心地說，今天是值得慶祝的日子。



徐巧芯近期因爆料“外交部”千萬美金援助烏克蘭，是透過“捷克衛生科技院”執行計劃，涉嫌圖利特定廠商，遭“外交部”控告洩密罪，認為洩露“國家”機密。吳釗燮更在“立法院”備詢時與徐巧芯唇槍舌劍吵架，吳更在社群媒體Threads表示“面對無理的質疑，林北（閩南語：你爸）一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底”！另外，徐的住家近期也被民進黨側翼人肉搜索，在家附近徘徊，令徐也對側翼提告跟蹤騷擾防制法。



徐巧芯說，“外交部”把所有文件都列為機密，這是常態。但她揭露的是已在捷克刊物公開的資訊，吳釗燮竟還自以為是魔法部吵架王，更喊“林北”洋洋得意。另外她已對民進黨側翼提告，非常噁心，網紅四叉貓竟還說她在家裸體的話要離幾公尺。甚至還有媒體年代新聞台記者偷拿她家信件來看，請該媒體要有新聞倫理。

