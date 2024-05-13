鄭文燦：盼兩岸尋找共識　經貿正常有序往來

行政院副院長鄭文燦今天南下屏東視察。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月13日電（記者 蔣繼平）屏東縣養殖漁業興盛，石斑也是外銷主力，今年一月重啟外銷大陸市場。“行政院副院長”、候任海基會董事長鄭文燦今南下屏東枋寮漁港視察養殖漁業冷鏈加工廠計劃受訪表示，仍希望兩岸經貿正常有序的往來，採互惠對等，在雙贏前提下，大家能夠尋找共同的共識。



“行政院副院長”鄭文燦13日下午分別安排前往屏東縣枋寮漁港視察屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠計劃，以及視察東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心計劃。枋寮漁港冷鏈加工廠未來將提供養殖漁業使用，東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心則提供給近海漁業使用，功能不會重疊。枋寮漁港冷鏈加工廠已核定總經費新台幣3.496億元，“中央”地方負擔比例7：3，預計今年11月完成細部設計，明年1月開工，後年完工。



屏東縣政農業處指出，屏東縣養殖漁業產值全台第二，年產值新台幣63億元，面積達4800公頃，占全台11.1%，養殖漁業主要分布在沿海鄉鎮林邊、佳冬、枋寮。石斑年產量4940公噸，年產值新台幣12.8億元，午仔魚年產量1050公噸，年產值新台幣1.45億元。



針對中評社提問未來擔任海基會董事長，對於漁產外銷中國大陸市場有何看法？鄭文燦表示，屏東縣是重要的漁業基地，近遠洋都有一定規模，枋寮也是石斑魚重要產地，希望支持枋寮漁會提出的冷鏈計劃，讓農漁產品品牌化，從產地到餐桌維持品質和鮮度，確保漁民收益。



鄭文燦表示，石斑魚在“國內外”市場都收到很大的肯定，是高經濟價值的漁產品，因為政治理由，過去幾年當中受到技術性的障礙，基於政治的理由，仍希望兩岸經貿正常有序的往來，不論是農漁產品、觀光客、或專業交流上，都是採互惠對等，在雙贏前提下，大家能夠尋找共同的共識，這很重要。



鄭文燦表示，目前農漁產冷鏈推動都很順利，也得到農民漁民團體很大支持，特別是漁產部分，希望是符合國際組織規範，確保品質，要開拓海外市場一定要冷鏈，“國內”市場鋪路也需要冷鏈。一方面讓海外市場更加多元化，目前已在北美、日本、東南亞陸續有開拓農漁產品市場，除確保生產永續，政府也要繼續加強建設。