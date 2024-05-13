趙少康：賴清德上任後站穩　台獨信仰會爆發

趙少康受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）賴清德將於5月20日上任，媒體報導美國國會研究處日前向國會提出的報告，賴清德已承諾將遵循蔡英文“四個堅持”的兩岸政策路線，不會尋求以獨立為中心。前中廣董事長趙少康13日表示，這只是嘴巴講的，賴清德剛開始上任還不敢造次，但一旦穩了、心態鬆懈了，就會爆發“台獨”信仰。



趙少康今日下午在中廣發起挺芯記者會，與會的有徐巧芯、藍委陳玉珍、賴士葆、羅智強、馬文君、徐欣瑩、牛煦庭、羅明才、葉元之、林沛祥、無黨籍“立委”高金素梅、國民黨台北市議員張斯綱、新北市議員林國春、江怡臻、林金結等。



趙少康會後受訪表示，不會尋求“台獨”是嘴巴上講講的，就像陳水扁剛上任提說四不一沒有“不會宣布獨立、不會更改國號、不會推動兩國論入憲、不會推動改變現狀的統獨議題公投、也沒有廢除國統綱領與國統會”，結果連任後看到民調不高，就說要公投加入聯合國。而蔡英文剛上任有承認九二共識事實，結果後來呢？



趙少康說，相信賴清德剛上任也不太會造次，不過未來就很難講，因賴有“台獨”信仰，只是被壓制住，可以看到美國在台協會理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）5度訪台，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中關心台灣，就是被壓制住，一旦鬆懈後，上任穩了，賴清德的“台獨”信仰就會爆發。



趙少康直言，何以見得？因賴清德去年底在2024大選辯論上，就說“中華民國”是災難，後又改口說“中華民國憲法”是災難，可以這樣講嗎？當然不可以，呼籲賴清德上任後更要自制。



記者也問，民進黨推反滲透法，公部門更列管抖音，國民黨主席朱立倫卻沒表達態度立場。



趙少康說，他已委託律師研究修正反滲透法，因此法很容易入人於罪，村里長去大陸吃個飯就被入罪，在野黨縣市是多數，要修反滲透法。另外也沒道理去列管抖音，民進黨也有人上抖音，民進黨想拉攏年輕票，那就別禁止抖音。