賴沒邀參加520　趙少康：不懂禮貌

趙少康受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）賴清德將在5月20日就職，中國國民黨內卻不同調，目前僅“立法院副院長”江啟臣、台中市長盧秀燕會參加觀禮，“立院”黨團及其他縣市長不去。前中廣董事長趙少康13日表示，這是每個人的選擇，都尊重，但他作為賴清德2024的對手、國民黨副手落選人，居然沒收到邀請函，當初蔡英文2016年剛當選都有打電話、寄邀請函邀他，賴為何不懂禮貌？很奇怪



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜則必須出席5月20日賴清德就職典禮，因為依照規定，他要在典禮上將“中華民國”之璽、榮典之璽、“總統”之印等“兩璽一印”交給賴清德。



趙少康今日下午在中廣發起挺芯記者會，與會的有徐巧芯、藍委陳玉珍、賴士葆、羅智強、馬文君、徐欣瑩、牛煦庭、羅明才、葉元之、林沛祥、無黨籍“立委”高金素梅、國民黨台北市議員張斯綱、新北市議員林國春、江怡臻、林金結等。



趙少康會後受訪表示，他有看到媒體報導說參加520可促進朝野和諧，雖說賴清德是4成得票數低空當選，不過參加這盛會也是好的，每個人都有自己選擇，他不會說不去520就是杯葛賴。



趙少康說，但他好奇的是，他是國民黨2024副手候選人、落選人，但迄今都沒收到邀請函，一共才3組2024候選人，又不是30組，應寄邀請函給曾經的競爭對手，真的很奇怪。但僅剩一周了，他也不會去，因他已安排19日要“出國”，可是他並非故意，是早就安排好。

