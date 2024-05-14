綠阻藍委視察太平島　吳斯懷：幫美國反對

前國民黨“立委”吳斯懷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨團、台灣民眾黨團共20位“立委”18日將組團視察太平島，外界好奇美國是否會持反對立場？對此，台灣前陸軍上將、前藍委吳斯懷向中評社表示，美國以前就曾干預馬英九到太平島，這次“立委”要去太平島，也看到民進黨當小弟幫著美國反對。



吳斯懷批，美國不要老是對台長臂管轄，太平島是我們自己的地方，我們過去視察與美國無關。



藍白“立委”組團視察太平島，原本是5月16日出發，後來一度又傳要延期，最後確定將在5月18日出發。



馬英九2016年1月曾前去視察太平島，馬英九日前在臉書透露，說他當初要登太平島，以及這次“立委”要去太平島，都有受到“某友邦”施壓，這是指美國嗎？



吳斯懷指出，這擺明就是在說美國，美國不希望我們這個時候再給南海添柴火，那是因為美國加上南海諸國在與中國大陸角力，但這是美國的事情，與我們無關，我們該做的事就是應該去做，所以赴太平島是我們應該堅持的。



吳斯懷表示，蔡英文卸任只剩下幾天，她也絕對不敢到太平島，就他瞭解，美國多次透過非正式的形式告訴蔡英文，絕對不要去太平島，就算等到賴清德上任，前面兩年絕對也不敢去，就是因為美國反對，但美國並不是為了台灣好，而是站在美國的國家利益。