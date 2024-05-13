陳永康推國安戰略法草案出爐　明訂權責預算

國民黨智庫召開“國家安全戰略法”發表會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電／中國國民黨智庫“國政基金會”13日舉行“國家安全戰略法草案”發表會，該草案共14條。主導該草案的國民黨不分區“立委”、“國防部”前軍政副部長陳永康強調，本次立法是效仿美國方式，“國家安全戰略”包含“國防”政策、“國防”軍事、作戰計劃三個層次，目的在確立年度“國家安全戰略”制定時的權責、預算及流程，預計下個會期在“立法院”提出。



“國家安全戰略法草案”全文共14條。第一條宣示制訂“國家安全戰略”的目的是“作為政府規劃國家安全政策時明確權責、分配預算、評估績效及持續修正之依據”。



第二條規定，“國家安全戰略”不得違反“中華民國憲法”。



第三條，在“總統主管國家安全業務”與“政院對立院負責”的兩大前提之下尋求折衷：“行政院”應於會計年度開始前7個月內，提報下年度“國家安全戰略報告草案”給“國安會”討論，“總統”應於會計年度開始前5個月內核定，由“政院”併入下年度預算案提交“立院”。



第四條規定，“行政院全民防衛動員準備業務會報”將改組為“國家安全戰略業務會報”，由正副院長擔任正副召集人。



第七、八條規定，除“國防部”、“外交部”及“國安會”之外，“中央政府”各單位預算中，如與“國家安全戰略”應辦事項有關者，應該予以標示，並可以機密預算編列，機密會議討論。



第十條規定，“審計部”應於會計年度開始後4個月內提報“國家安全戰略”執行評估報告，並成為決算報告書附件。



第十一條規定，“國家安全戰略”報告書應分為公開及機密部分，機密報告必須載明保密年限。



第十二條規定報告書的內容，必須包括以下四項：“國家願景”及“國家利益”、“國家安全”的主要挑戰與威脅評估、“國家安全”保障基本原則、綜合安全政策優先事項。



第十三條規定，原本“國防部”必須提報的“國防”報告書、四年期“國防”總檢討、五年兵力整建報告、中國大陸軍力報告書，都不必再另行提報，併入“國家安全戰略”報告書。