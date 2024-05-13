520高雄登記結婚　市府送限量心型賀禮

高雄市政府將致贈在520登記結婚的新人文創設計限量“高雄愛”賀禮。（高雄市政府民政局提供） 中評社高雄5月13日電／520諧音“我愛你”，許多新人都會選在5月20日作為登記結婚的日子，好記又別具意義。為了祝福結婚新人，高雄市民政局表示，新人20日到高雄戶政事務所辦理結婚登記，可獲得限量文創設計“高雄愛”賀禮1份，禮盒裝有在地知名店家製作心型餅乾，祝福每對新人幸福滿溢。



高雄市民政局指出，禮盒以珠寶盒珍藏瑰寶為設計概念，盒面上印有“高興伴一生，雄愛一起甜”字樣，盒內裝入印有象徵高雄意象圖案8款心型餅乾，由在地知名店家“17號穀倉”製作。



民政局表示，禮盒寓意為將高雄迷人浪漫景緻幻化成甜蜜滋味，在520這充滿幸福日子裡，讓相愛兩人一起品嚐幸福滋味，使彼此雋永愛情及美好回憶永遠珍藏在粉紅色珠寶盒裡。



另外，為讓520當天結婚登記新人留下與眾不同回憶，戶政事務所也舉辦“放閃Show恩愛，說出新未來，扭出新希望”人口政策口號宣導影音徵集活動。新人們只要在520當天完成指定任務，即可參加扭蛋抽抽樂，就有機會獲得面額新台幣100元超商禮券或小禮物。祝福每對新人幸福滿溢，歡迎準備結婚的新人們，儘快向戶政事務所預約520“我愛你”結婚登記。