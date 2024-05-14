中評專論：國民黨立這法 不求和平求開戰？

國民黨智庫13日召開“國家安全戰略法草案”發表會，黨主席朱立倫親自主持。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月14日電（評論員 林淑玲）賴清德520上任前夕，國民黨昨日在智庫舉行不分區“立委”、“國防部”前副部長陳永康所提《國家安全戰略法草案》發布記者會，黨主席朱立倫親自站台主持，並邀請多位學者背書，草案將送“立法院”爭取三讀。朱立倫強調，國民黨重視“國防”安全，盼朝野共同支持。



國民黨提出“國安戰略法”重點在因應兩岸開戰，潛在對象是大陸，海軍二級上將退役的陳永康在記者會高聲強調，“中共對台四路並用，像蠎蛇一樣愈纏愈緊”訴說立法的重要性。但為何民進黨執政台海會搞到兵凶戰危，就是兩岸關係失控；國民黨不把重點放在追求和平，設法讓兩岸不要有開戰，反而跟著民進黨後面跑，在談“國安”戰略，資源怎分配等，是不是本末倒置了。



尤其是賴清德520將就職，他曾自稱是“台獨”工作者，接下來府院、“國安會”、軍方高層都是獨派要角擔綱。賴清德的520演說若有脫軌演出，台海隨時可能出狀況；即使沒有擁獨言論，只要他用任何形式說出逾越“憲法”與兩岸人民關係條例的話語，兩岸即可能比蔡英文任內更惡化。美方近月來為此密集溝通，阻賴清德暴衝，防止520前後台海出狀況。在這個高度敏感時刻，國民黨卻是在呼應綠營大談備戰。

