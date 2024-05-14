林思銘：賴清德要有具體行動才能穩兩岸和平

國民黨“立委”林思銘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月14日電（記者 盧誠輝）賴清德將在520上任，中國國民黨“立委”林思銘接受中評社訪問表示，賴清德千萬別學蔡英文，對兩岸關係光說不練，要拿出具體行動來，才能確保兩岸和平穩定的發展。18日將登太平島的他也強調，蔡英文過去8年都不願意做，所以只好讓“立法院”來做。



林思銘，中國文化大學法學碩士，曾連任5屆新竹縣議員，2020年當選第10屆“立法委員”，2024年順利連任，現為國民黨“立院”黨團首席副書記長和明典法律事務所主持律師。



林思銘指出，賴清德當選前後都一再強調兩岸關係未來會延續蔡英文路線，近期賴對兩岸關係也有一些發言，希望兩岸能進一步的溝通與交流，這點他給予肯定，但希望賴不要只會用嘴巴講，實際上也要把動作做出來。



他說，賴清德希望“由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”，這個說法沒有錯，他也相當樂觀其成，且這也是天經地義的事情，兩岸對話本來就是執政黨該做的事情，但他想要提醒賴清德，蔡英文8年前上任時也曾做過類似的宣示。



林思銘強調，但8年過去了，執政黨卻一直沒有積極去跟大陸做進一步的溝通、對話與交流，所以他期盼賴清德千萬不要學蔡英文，光說不練，要拿出具體行動來，才能確保兩岸的和平穩定。

