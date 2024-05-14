陸海警金門模式常態化？張延廷爆可怕3階段

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／大陸海警船等船隻，近期頻繁在金門水域出沒，彰顯主權。央視新媒體接著報導，指相關執法的分工越來越細，對大小金門實現“有效覆蓋”，這種執法巡查的“金門模式”未來一段時間也可以適用於馬祖、澎湖，甚至是“整個台灣海峽”。對此，台前空軍副司令張延廷13日表示，“中國大陸有3步驟，第一步驟是金門模式，第二步驟是台海模式，第三步是台灣模式”。



根據《中時新聞網》報導，張延廷13日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，中國大陸有3步驟，第一步驟是金門模式，第二步驟是台海模式，第三步是台灣模式。現在金門模式就是外離島模式，包含金門、烏坵、馬祖、東引，大陸的海警船、海監船、海測船這些完畢之後，就變海上民兵也過去，都在這些地方做操演，然後從常態化變多元化，再變逐步推進化。



張延廷擔憂，金門模式成立之後，就會把這模式搬到台海，因為台海包含澎湖，台灣政府拿不出辦法。大陸在這邊實施執法權、管轄權，就都沒有辦法。台灣在這一方面有說法，但沒有作法，就是眼睜睜的看。最後台灣模式，張延廷回憶，“上一次中國大陸的漁船到新竹外海衹有6海浬，那已經是在內水做活動了”。



張延廷最後坦言，賴清德他現在原則上就是六個字，“讓主權，保治權”。執法權、管轄權都是“主權”，現在大陸軍機跟軍艦過來，就是空權、海全拿去。台灣都衹有口頭驅離，沒有行動驅離，在這治權當中，只要贏得選舉就好了。