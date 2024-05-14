獨派掌軍警“國安”　施正鋒：三道金牌夾賴

施正鋒。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／賴清德將於5月20日上任，重大人事案也已公布，軍警與海巡等“國安”人事皆由獨派人士擔任。東華大學前教授施正鋒指出，年底之前，美國與中國大陸是共管台灣，沒有問題；蔡英文的人扮黑臉，還有監軍加上AIT（美國在台協會），三道金牌夾著賴清德，他不敢講什麼話。施正鋒判斷，賴清德應該對中國大陸是想要有所突破！



賴清德曾自稱是務實的“台獨”工作者，他指派的“國安”人事，包括由現任“外交部長”吳釗燮出任“國安會秘書長”，現任“國安會秘書長”顧立雄接“國防部長”、前民進黨“立委”劉世芳出任可掌握“警政署”人事的“內政部長”，“海委會主委”管碧玲續掌管“海巡署”，均為獨派。獨派手中同時掌握軍警與海巡，是史上第一次。



根據《中時新聞網》報導，施正鋒13日在政論節目《庶民大頭家》中指出，從國際層級來看，至少到年底之前，美國與中國大陸是共管台灣，是沒有問題，稍安勿躁。



施正鋒分析，劉世芳不能算“國安”，坦白講是新潮流綁樁大會。而那些人都是蔡英文的人，就讓蔡英文的人去扮黑臉或是剎車，擺在那邊。然後樓上樓下還有監軍在那邊，加上AIT，三道金牌夾著賴清德，賴也不敢講什麼話。



個人部分，施正鋒直言，賴清德講過親中愛台，蔡英文的抗中保台，面對國民黨和民眾黨，賴清德必須往中間靠。他說，“我的判斷”，賴清德應該對中國大陸是想要有所突破！但是有蔡英文的力量、又有美國的力量，應該不太會玩抗中保台。



施正鋒推測，更何況賴清德選上了，通常是內政做不好，才會去玩外交。就好像九合一選不好，蔡英文就玩抗中保台樂此不疲。