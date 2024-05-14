郭正亮示警賴用吳釗燮、林飛帆　情報偏反中

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／民進黨“立委”席次沒有過半，又面對中國國民黨與台灣民眾黨在多項法案上合作，新政府在賴清德520就任前便面臨僵局。前“立委”郭正亮13日在政論節目指出，賴要證明他有能力解決跟國民黨的這個僵局，人家才會相信他有能力去解決更難的兩岸僵局。但新任的“國安會秘書長”是現任“外交部長”吳釗燮，副秘書長則可能由林飛帆出任，會不會造成賴的情報決策判斷不完整？



郭正亮13日在政論節目《大新聞大爆卦》質疑，到時候你提供給賴清德的情報，會不會通通都衹有美國情報？人家當然會這樣理解，或者是歐洲最反中的情報，日本、韓國最反中的情報，然後讓賴清德以為世界就是這樣？這樣不是很糟嗎？那如果你再用林飛帆這種人，林飛帆搞不好黨派意識很強烈？搞不好報上去都是對國民黨很不利的？



郭正亮指出，“國安會”最重要就是要監聽，你要讓“總統”有完整、正確的情報，讓他做決策的判斷。“所以我說，這兩個事情，是有關的啦！”一方面是面對這種僵局，要不要釋出善意？國民黨跟共產黨沒理由要信任你賴清德。而且“立院”沒過半、你自己也沒過半，如果沒有處理好這個事情，你以後是很難做的，那結果就是台灣完蛋嘛！不是嗎？



“就大家都僵在‘立法院’啊！”郭正亮強調，法案也過不了，很多行政計劃也沒辦法推動，難道你希望這樣嗎？所以說賴清德要做出一個示範，就是國民黨這個僵局，你要證明你有能力解決，人家才會相信你有能力去解決兩岸的僵局。兩岸那個僵局，比國民黨還要難耶！

