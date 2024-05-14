藍黨團提解除赴陸禁團令　韓國瑜：朝野協商

國民黨團提案要求解除“禁團令”，韓國瑜宣布此案無異議通過，逕付二讀，並交付黨團協商。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月14日電（記者 楊騰凱）在中國國民黨金門縣“立委”陳玉珍、馬祖“立委”陳雪生爭取下，國民黨團今日在“立法院”院會提案，要求民進黨政府解除原訂6月起上路的赴陸“禁團令”，同時優先開放大陸觀光客循小三通赴金門、馬祖、澎湖等三離島縣旅遊觀光。“立法院長”韓國瑜宣布此案無異議通過，逕付二讀，並交付黨團協商。



國民黨“立法院”黨團今日在“立法院”院會中提案，要求立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金門、馬祖、澎湖等離島旅遊觀光。



韓國瑜在院會上詢問，國民黨團提議此案逕付二讀，對此案有無異議？在場各黨“立委”並無表示不同意見，因此韓國瑜宣布無異議通過，本次逕付二讀，並交付黨團協商，由國民黨團負責召集協商。



陳玉珍在院會中補充說明表示，小三通從開放以來，就一直金門、馬祖、澎湖接待大陸觀光客的重要管道，也是這三個離島縣的重要經濟命脈。尤其以金門為例，依據“內政部”統計，疫情之前每年金門的入出境有200萬人，其中陸客高達4成。如今陸客無法到金門觀光，台灣觀光客到金門的人數也相對少，所以現在整體金門的觀光產業真的很慘，景氣非常蕭條。