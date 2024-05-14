洪秀柱：特赦扁　違反多數民意是反民主

洪秀柱痛批，民進黨違反多數民意，特赦國際認證的貪污犯陳水扁，就是反民主的帝王心態！（洪秀柱臉書） 中評社台北5月14日電／近日有消息傳出，蔡英文有意在卸任前，特赦陳水扁。TVBS民調針對是否贊成特赦陳水扁，結果48%民眾反對，22%贊成。前中國國民黨主席洪秀柱14日在臉書表示，陳水扁不是政治犯，是100%貪污犯！民進黨違反多數民意，特赦國際認證的貪污犯，就是反民主的帝王心態！



洪秀柱14日在臉書以“違反多數民意的特赦就是反民主”為題表示，報載民進黨政府將在520就職前，由蔡英文發布對陳水扁特赦。陳水扁是一位2015年1月5日起，以腦部病變為由保外就醫超過110個月迄今，國際認證的貪污犯。洪指出，傳出民進黨政府準備特赦陳水扁的消息後，TVBS的民調針對是否贊成特赦陳水扁的結果48%反對，22%贊成。



洪秀柱提及，2008年8月14日，她在“立院”召開“陳水扁家族海外帳戶大解密”記者會，拿出陳家在海外四個帳戶遭瑞士聯邦檢察署凍結戶頭，並主動來函台灣，請求相關司法協助的證據，記者會前類似指控陳水扁都還矢口否認。當天下午，陳水扁就公開承認沒有據實申報財產，公開承認“做了法律不允許的事”。隨後一件件離譜，且令全體人民難堪的貪腐事跡，讓陳水扁與其家族於2008年12月12日被提起公訴。陳水扁不是政治犯，是100%貪污犯！



洪秀柱痛批，民進黨違反多數民意，特赦國際認證的貪污犯，就是反民主的帝王心態！執政的傲慢不再掩飾，民主的精神盪然無存！大家還要忍受這樣的政府多久？在野黨政治精英們毫無辦法？



洪秀柱呼籲，“立法院”應立即針對赦免法對特赦對象，數罪在身尚未定罪者，不得特赦。以免台灣民主法治體系的崩壞！