藍杯葛520　郭正亮：瘋狂霸凌還要人出席難

郭正亮。（中評社 資料照) 中評社台北5月14日電／賴清德將於520就職，國民黨“立法院”黨團宣布不出席。前“立委”郭正亮昨日表示，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘跟綠營側翼都瘋狂霸凌藍營，還要求藍營大咖出席520，政治上真的很難。但如果是新任“閣揆”卓榮泰可能就會來協商、來拜訪韓國瑜，找來三黨總召，氛圍會不太一樣。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮13日在《大新聞大爆卦》節目指出，“賴清德不只對網路霸凌的現象要講話，對‘立院’黨團也要講話啊！那個柯建銘還走不出自己的心病啊，總要送他去治療吧？到現在權力失落感那麼重，在‘立法院’已經16連敗、表決都輸。柯建銘整天（甲級）動員人家來？中南部的委員幹都幹死了！他住在青島東路4號就在‘立院’旁邊，隨便走來投票，人家中南部的來很累耶！”



郭正亮表示，相信很多民進黨人會覺得，又不是什麼重大議題，到底一天到晚發甲動幹什麼？可是這個是民進黨自己黨團的問題。但是有一些議題，比如說國民黨這會期提的一些重大的，有關“國會”改革的議題，賴清德如果真的覺得對行政部門窒礙難行，這個是可以談的，“如果你願意伸手啦！”因為陳建仁就是一副退休的樣子，這個如果是卓榮泰，可能就會來協商。



郭正亮強調，“以我對卓榮泰的瞭解，那卓榮泰可能就會來拜訪...韓國瑜嘛！然後希望大家好好談一談。”也許兩黨、三黨的黨團總召都找來，大家好好談一談？那那個氛圍就會不太一樣，“就是行政部門要講話啦！”



郭正亮認為，你不能現在青黃不接，但你520之後才就職，就說我520之後才會啟動協商？然後說：你先來出席我的就職典禮吧！那個現實面就會出來了：你都已經被柯建銘踩到地上了、網路霸凌都已經霸凌到地上了，然後你520去出席就職典禮？“這個政治上真的很難啦！”