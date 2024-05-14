扁出席陳明文壽宴大誇蔡　綠委：無需聯想

陳水扁今天臉書提到昨天出席陳明文壽宴。（取自陳水扁臉書） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）英系大老、前嘉義縣長、前綠委陳明文慶祝70大壽，昨天晚上在嘉義縣中埔鄉陽陽農場席開80桌宴客，蔡英文致詞祝賀便離開，陳水扁隨後到場，兩人雖未碰面，但扁致詞時細數蔡擔任陸委會主委、不分區“立委”，再到成為首位女“總統”，背後都有扁的功勞，恰逢特赦話題再起之際引人聯想。



陳水扁今天在臉書也以題目“陳明文70大壽感恩有你餐會，陳水扁感恩當年撤簽罷免提案”為文發文說，嘉義政壇大哥，2任縣長與甫交棒給兒子陳冠廷委員的“立法院”民主前輩陳明文，在中埔舉辦“感恩有你”的70大壽晚宴。很感謝明文兄的盛邀，並準備一束20朵花的賀禮，祝十全十美的70歲生日快樂，萬歲萬萬歲！



陳水扁說，特別感恩明文兄2000年撤簽藍委對扁的罷免提案，才有後來加入民進黨並奠定嘉義縣逾20年的綠色執政；陳水扁連任成功後，推薦蔡英文加入民進黨並提名為不分區“立委”，也才有3次代表民進黨參選“總統”，兩次完全執政。感恩明文兄！感恩台灣人民！



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，陳明文盛宴就是生日派對，太多政治解讀不需要。陳明文在政壇影響力很大，大老、前輩過生日，各方貴客去獻上祝福，就是這麼簡單。我們祝福陳明文前委員生日快樂。



至於是否代表蔡英文可能特赦扁？民進黨“立委”林楚茵表示，特赦扁的議題討論很久了，定讞的部分可以特赦，這是“總統”職權，如何評估有法律程序，也不用政治思考。法規有這個選項，就法論法去執行。