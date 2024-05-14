國民黨盤點蔡執政八大缺失　兩岸最危險居首

國民黨召開記者會，左起，柳采葳、李彥秀、江怡臻及楊智伃出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）蔡英文將在520卸任，中國國民黨今天召開記者會盤點她執政八年來最令人民感到痛苦的八項施政，包括最危險的兩岸“國安”、最缺電的能源政策、最會騙的詐騙集團等等，並強調國民黨會負責任的繼續提醒執政黨，這些無力的角落還有多少？民進黨看不到、不想看的地方，國民黨會繼續提著這盞燈，幫忙照亮。



國民黨今天召開“蔡英文八年好棒棒？點亮台灣民進黨八大之最”記者會，出席者包括“立委”李彥秀、台北市議員柳采葳、新北市議員江怡臻、黨發言人楊智伃等人，點出民進黨八年執政下，八項之最令人民感到痛苦，凸顯蔡英文《點亮台灣》書中提到“點亮令人感到無力的角落”的矛盾。



李彥秀首先談到“最危險的兩岸“國安”，她表示，賴清德未來4年如何解決兩岸的問題仍是重中之重，包括《經濟學人》、《紐約時報》皆指出，台灣是世界上最危險的地區，在地緣政治上不只是最危險，衹有更危險。但民進黨在很多議題上都是意識形態的對抗，讓兩岸之間關係達到緊繃的最高點。她認為，兩岸真正需要的是“對話”，而不是“喊話”、沒有實際上的交流。賴清德應該思考或調整還要不要奉行“台獨黨綱”？應該創造更多友善的善意，兩岸才有機會做真正交流。



另外是“最缺電的能源政策”，李彥秀說，台灣要在國際競爭之下持續生存，需要更完整的能源政策與能源配比，應該積極檢討目前能源政策，回歸務實討論能源配比，讓供電安全穩定，符合民生及產業發展需求。



柳采葳則指出“最會騙的詐騙集團”、“最昂貴的居住正義”等問題。她表示，民進黨的居住正義根本已淪為口號，房價越打越高，年輕人想要買房、安居樂業根本是天方夜譚。而2023年11月底止，年度詐騙件數已超過35000件、詐騙金額超過新台幣79億，均創史上新高。呼籲賴清德應該正視台灣嚴重的詐騙問題，不要讓台灣年輕人買不起房，還淪為詐騙一份子。