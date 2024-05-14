何志偉出任府副秘遭抵制？親賴綠委：不會

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）賴清德520即將就職，傳出府副秘書長黃重諺將轉任“國安會”諮委，遺缺可望由前“立委”、民進黨“綠色友誼”連線少主何志偉接任。對於是否招來派系抵制？民進黨挺賴“立委”吳思瑤今日受訪表示，不會啦！政治工作者大家都很有高度，雖然之前有選舉延伸、有過競爭，或立場不同，但是民主就是展現風度風範。



何志偉曾任兩屆台北市議員、兩屆“立委”，出身陽信銀行家族，地方實力雄厚。去年“立委”黨內初選敗給王世堅，傳出與英系也有溝通上問題。



對於何志偉未來能擔任府與黨團溝通角色？



吳思瑤指出，如果這個人事令是屬實，也是希望借重何志偉政治訓練的好功夫，不需要有其他不同派系去抵制或是不滿等，520之後大家都是一個團結的戰隊，大家是信賴的團隊。



民進黨湧言會“立委”林楚茵則說，府人事權還是在賴清德，所有佈局一定經過思考，適才適所、適人適用。



親近賴清德人士傳出，現任黃重諺、張惇涵兩位府副秘，黃重諺轉任“國安會”諮委，張惇涵留任，計劃由何志偉接任副秘遺缺。這是繼前“立委”邱泰源任“衛福部部長”、林靜儀任“衛福部”政務次長、黃世杰任“法務部”政務次長、張廖萬堅為“教育部”政務次長後，再添一位前“立委”進入“賴政府”。