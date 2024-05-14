陳善慧：扁最近動作大　凝聚底氣布局選舉

無黨團結聯盟、高雄市議員陳善慧。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月14日電（記者 蔣繼平）陳水扁日前預言“韓流將再起”，無黨團結聯盟、高雄市議員陳善慧接受中評社訪問指出，可先從三個部分來看，第一，高雄仍是綠營八席全拿，去年藍營最有把握的左營楠梓也未能收復失土；第二，目前韓國瑜任“立法院長”有慶祝行情，明年評價是否持續？第三，最重要是高雄市民對韓的仇恨度降到多低？選民這點很難理解有待驗證，因此談這些都太早了，可能是扁家藉著議題凝聚底氣，有意找合適人選接棒參選下屆前鎮小港區議員。



傳出陳水扁可望在520前獲得蔡英文特赦，陳善慧認為，陳水扁最近動作很多，提到韓流崛起應該只是想掀起話題的策略之一，這些動作可能與扁家未來發展有關，因為陳致中無法再參選，地方盛傳他的妻子黃睿靚可能接棒參選下屆前鎮小港區議員。所以可能也是藉著特赦議題來發揮，看怎麼再次凝聚底氣。



陳善慧，1965年生，高雄人，無黨團結聯盟，選區為楠梓區、左營區，同時也是楠梓區右昌元帥府、三山國王府主任委員，曾任高雄市楠梓區興昌里里長，熟悉基層。



陳善慧表示，第一，可以先看去年選舉結果，左營、楠梓過去雖為藍營傳統票倉，但時代變遷後，傳統眷村結構已被打破，藍綠在左楠已成為55波局勢。選前藍營信誓旦旦想拿回一席左楠“立委”席次，韓國瑜也曾在大選期間來輔選，但結果綠營最後在高雄還是八仙過海。因此還要再觀察看看，而且現在談2026有點太早了。

