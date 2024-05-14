天主教關切台剝削陸漁工　陳建仁提七大改善

陳建仁。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月14日電（記者 方敬為）天主教海員宗會（Stella Maris）今天在台中舉辦“台灣漁工福祉國際會議”，邀請“行政院長”陳建仁出席開幕式致詞。對於會議概述文件中提到，台灣遠洋漁業過去存在對中國大陸等境外漁工剝削問題，陳建仁坦言，台灣遠洋漁業人權問題確實曾面臨國際的批評和指責。但經過政府努力，推動“漁業與人權行動計劃”已有所成效，未來會持續在漁業與人權領域努力。



針對漁工人權，陳建仁表示，台灣官方以七大主要策略推進，包括徹底確保就業條件、加強社會保障、仲介招募的流程更嚴謹。同時有相關稽核監察制度，加強權宜船的管理，同時深化國際合作，為共同利益建立夥伴關係，以大幅提升漁工的直接薪資給付、確保工作時間的紀錄、保險，也提供相關資源購置充氣式救生衣，提高普及率等就業條件。



台灣天主教海員宗會（Stella Maris）長期關注漁工人權，14日在台中教區舉辦“台灣漁工福祉國際會議”，共有來自19個國家、130名代表與會。本次會議針對“全球漁業產業及其勞動力狀況”、“天主教會對海上人民精神與物質福社的關懷”、“對抗漁業中的販運和強迫勞動的新聯盟”、“人口販運的財務調查與制裁”等議題討論，並邀請陳建仁開幕式致詞，分享台灣漁工人權推進的現況及成果。



天主教海員宗會對台灣漁工人權發展概述中提到，美國國務院於2015年曾發布《人口販運報告》指出，台灣的遠洋漁業船隊存在一些令人關切的問題，特別是涉及到仲介及對移工的不友善行為，觀察到包括來自中國大陸、越南、印年的合法漁工，往往成為台灣漁船上人口販運及強迫勞動的受害者。

