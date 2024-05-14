賴520演說　洪孟楷：民意盼兩岸和平發展

藍委洪孟楷。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）賴清德520就職演說眾所矚目，中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷今天受訪表示，台灣主流民意希望兩岸和平穩定發展，希望賴清德以台灣主流民意為主，講出全民接受的談話。



民進黨“立委”林楚茵表示，520如何施政，賴清德有他的想法，會帶領“國家”向前走。至於講稿內容，多給賴清德一點空間。



洪孟楷說，賴清德520就職演說絕對是矚目焦點，但不知賴清德會怎麼說。台灣主流民意是希望兩岸和平穩定發展，在兼顧“中華民國”的主權立場及台灣人民權益為最優先的情況下怎麼做，這是賴清德的課題、責任，希望賴清德在兩岸有更多橄欖枝及互動，跟國際有更多交流，而非如過去的政治意識形態之爭，或是讓兩岸關係、台灣處境限縮。



洪孟楷說，大家期待賴清德就職演說的同時，希望賴清德以台灣主流民意為主，講出讓全民能夠接受的談話。



關於台灣方面沒受邀出席世界衛生大會（WHA），洪孟楷說，中國大陸對台灣的“打壓”無所不在，馬政府時代也都是這樣，但馬政府時代能在“打壓”以外，走出一條兩岸和平發展、兼顧到“中華民國主權”、台灣人國際參與的權利。“賴政府”能不能走出自己的路，這是“賴政府”應思考的課題。



針對國台辦批民進黨“以衛謀獨”，洪孟楷說，聽不懂此邏輯。台灣多數民意反對“台獨”，連賴清德這個“台獨”金孫，在1月13日“總統”大選之前，都可以為了要撕掉“台獨”金孫的標籤，講說已經沒有考慮推動“台獨”。雖然民進黨的“台獨黨綱”存在，但在台灣，一直喊“台獨”沒有市場，是否能在“中華民國主權”底下，為台灣人謀取最大的國際參與跟“國家”的權益，這是“賴政府”應面對跟需要承擔的責任。

