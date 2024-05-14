李彥秀：賴清德是否還逢中必反更關鍵

藍委李彥秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）賴清德將在520就職，中國國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀向中評社表示，美國方面相當關注被稱為“台獨”金孫”的賴清德將就任，從美國在台協會（AIT）主席羅森伯格頻繁來台，以及美國國務卿布林肯日前訪華等等都可以看出端倪。因此，賴的520談話大概會在美方期待的框架內，大概不會有意外的出現。



李彥秀強調，但關鍵還是在賴清德開始執政後的作為，民進黨整體思維要不要改變？不要逢中必反、凍結“台獨黨綱”等等，更多友善元素的出現，這是接下來大家要關注的焦點。



賴清德將在5月20日上任，他日前稱希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，“由兩岸執政黨負責任展開良性對話”。讓各方關注他的就職演說內容走向，牽動了接下來的兩岸關係發展是往好或壞的道路上走。



李彥秀接受中評社訪問時對此表示，賴清德和民進黨團隊過去提出很多口號，包括四大和平支柱等等，但真正缺乏兩岸對話的關鍵答案，那就只剩喊話，這從過去蔡英文執政八年多次的談話、喊話都可以看出來，並沒法辦法解決兩岸問題。



李彥秀提到，從美方官員頻繁在兩岸走動，可以看出被稱為“台獨”金孫的賴清德要就任，美方是有疑慮的，所以必須控管在一定安全氛圍內，這也是國際大致看待此狀況的方向。所以她認為，賴清德的就職談話必須在這框架內，不太會有意外的發生。