吳政忠：AI浪潮　台灣可扮全球產業創新推手

吳政忠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月14日電（記者 俞敦平）面對生成式人工智慧的浪潮，“國科會主委”吳政忠今日於半導體創新暨產業新創高峰論壇中致詞時表示，生成式人工智慧出現不僅無法被忽視，而且已經加速了全球產業的創新步伐。他認為，台灣有機會在產業創新的浪潮中扮演關鍵角色。



“國科會”14日上午於台大醫院國際會議中心舉辦“半導體創新暨產業新創高峰論壇”。會中除了宣布“2024 IC Taiwan Grand Challenge”的徵選開始，也以“晶創驅動.產創新局”為題，邀新思科技資深研發處長陳東傑、台灣半導體產業協會執行長吳志毅，及台杉投資總經理翁嘉盛進行演說。“國科會主委”吳政忠、台北市電腦公會（TCA）榮譽理事長施振榮和國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸出席並致詞。



吳政忠指出，生成式人工智慧的出現已經加速了產業創新的步伐，並且這個向前邁進的浪潮是不可逆轉的。他認為，這波技術浪潮不僅僅是NVIDIA和AMD等國際大公司的競爭，也是一場全球性的創新競賽。他認為，台灣在這場產業革命中擁有獨特的機會，可以扮演全球產業創新的推手。



吳政忠提到，“行政院”的晶創台灣方案就是要搭著這份浪潮，利用台灣優勢的晶片技術推動產業創新，這不僅適用於台灣也適用於全世界。他概述了四個主要策略：首先，結合生成式人工智慧與IC設計，以促進各行各業的轉型；其次，透過改善基礎設施和人才培訓，強化台灣在全球產業創新中的推動力；第三，持續發展台灣的半導體技術，尤其是封裝技術和微縮製程；最後，他強調了晶片和生成式人工智慧將如何為產業創新帶來新機會。



吳政忠強調，台灣擁有全球最佳的生態系統來實現這些目標，從IC設計到製造、封裝、測試，台灣都能提供一個完整的服務。他呼籲全球資本看到台灣的潛力並在此投資。他認為，政府、產業界和學界必須攜手合作，以確保台灣在生成式人工智慧時代中扮演重要角色。最後，他對所有支持這項計劃的業者表示感謝，並期待未來能共同為台灣創造更美好的20至30年。