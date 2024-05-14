府新人事公布　張惇涵、何志偉任副秘書長

李問出任府發言人。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）第16任“總統”“副總統”交接小組今天公布新任人事案，府副秘書長張惇涵留任，民進黨前“立委”何志偉候任“總統府”副秘書長。府發言人由前三立主播、賴清德競選總部發言人郭雅慧及民進黨國際部主任、發言人李問接任。“國史館”館長陳儀深留任。



交接小組表示，張惇涵為現任“總統府”副秘書長，曾任府方發言人、蔡英文辦公室主任、桃園市政府新聞處處長等職，熟稔府方事務，並長期襄助“總統”、“副總統”諸項業務。



何志偉曾任“立法委員”、台北市議員，並多次擔任“外交及國防委員會”委員，推動“國防”自主、加強“國防”戰備，戮力推動跨黨派“國會”外交事務，為“立法院”跨黨派外交聯盟重要幹部。



此外，候任“總統府”發言人郭雅慧為賴清德競選總部發言人，曾為三立電視主播、《台灣亮起來》節目主持人兼製作人，並足踏五大洲製作國際新聞專題《消失的國界》，主持多場大型活動，包括兩屆“總統府”雙十慶典。20年新聞資歷，多次入圍、榮獲知名獎項如吳舜文報導獎、現代財經新聞獎、文創產業報導獎等。李問為現任民進黨中央黨部國際部主任、發言人，並曾任職《台北時報》記者。



“國史館”由現任館長陳儀深留任，陳儀深長年專精史學，出身“中研院”史學研究員，曾任政治大學台灣史研究所副教授，以及台北大學公共行政暨政策系兼任副教授。