張善政將出席520典禮　稱曾與賴難兄難弟

張善政（右）今日到桃園市議會總質詢時證實將會出席520就職典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市長張善政今日到桃園市議會接受市政總質詢受訪表示，他會帶著祝福的心情出席520典禮，希望大家都能不分藍綠、好好做事，未來桃園許多市政建設，也需要"中央"多多支持。



今日是桃園市議會市政總質詢首日，張善政率領市府一級首長到議會備詢，因市政總質詢將為期15天，期間剛好遇到賴清德520就職典禮，張善政受訪證實已接到“總統府”的邀請電話，感謝當天總質詢的4位議員體諒，讓他可以出席520就職典禮。



張善政指出，過去他擔任“行政院副院長”和院長期間，與時任台南市長的賴清德配合，從登革熱、霸王寒流到0206台南大地震，兩人可說是“難兄難弟”。今日"中央"和地方的角色互換，他希望帶著不分藍綠、好好做事的精神去祝賀賴清德。



張善政回憶，當你看到地震震垮的房子瓦礫堆底下有民眾，或是民眾哭著拜託趕快救出瓦礫堆下的家人，都不會想到他當初是投票給藍還是綠，只想趕快幫忙民眾解決這些痛苦。



國民黨桃園市議會議長邱奕勝表示，經與原本排定520要總質詢的4位議員協調，民進黨桃園市議員黃家齊已決定更改總質詢時間，而無黨籍桃園市議員劉曾玉春、蘇偉恩和國民黨桃園市議員王仙蓮，都認為張善政參加520就職典禮，可以為桃園市民爭取更多的福祉，是一件好事。所以他們都對張善政能參加“總統”就職典禮樂觀其成。至於議會的總質詢和開會則照常舉行，由副市長或局處首長備詢即可。