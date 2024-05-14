施振榮：半導體創新　應採少量多樣生產模式

施振榮致詞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月14日電（記者 俞敦平）在生成式AI的浪潮席捲之下，宏碁集團創辦人人施振榮今日於半導體創新暨產業新創高峰論壇中致詞時表示，台灣面臨的最大挑戰是市場的遙遠和對當地文化應用的不清晰。他提倡台灣應該從大量生產轉變為少量多樣的生產模式，並且以創新文化與世界各地建立友誼。



“國科會”14日上午於台大醫院國際會議中心舉辦“半導體創新暨產業新創高峰論壇”。會中除了宣布“2024 IC Taiwan Grand Challenge”的徵選開始，也以“晶創驅動·產創新局”為題，邀新思科技資深研發處長陳東傑、台灣半導體產業協會執行長吳志毅，以及台杉投資總經理翁嘉盛進行演說。“國科會主委”吳政忠、台北市電腦公會（TCA）榮譽理事長施振榮和國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸出席並致詞。



施振榮首先提到他1989年提出的科技島和世界公民的理念。他指出，過去的30多年，在許多人的努力下，成功將台灣打造成一個全球性的科技中心，科技島的目標已經實現。至於現在趁著生成式人工智慧的浪潮，正是台灣邁向成為世界公民的好時機，讓台灣能夠對全球產業與國家理念做出貢獻。