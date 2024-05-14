綠再提案民代赴大陸須申請　藍白聯手擋下

藍白聯手在程序委員會再度擋下綠營提案。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月14日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日召開程序委員會排定周五院會議程，民進黨團提案審議“兩岸人民關係條例”修正案，要求“立委”等民代進入大陸地區須申請，並由主管機關審查。對此，台灣民眾黨“立委”林國成在程序委員會要求暫緩列案，藍白聯手表決通過，藍白聯軍再度擋下綠營提案。



“立法院”今日舉行程序委員會，林國成提案暫緩民進黨團關於“兩岸人民關係條例”修法的提案，經過表決後，藍白“立委”共9票贊成，綠委9票反對，程序委員會主席、藍委吳宗憲投下關鍵贊成票，再度擋下民進黨提案。



國民黨“立委”陳玉珍表示，民進黨這樣的修法不僅限制“立委”，也包括地方議員，甚至退休議員卸任後一定時間內都要做相關限制。民進黨也有很多地方議員，可以多聽聽地方意見。這個法如果進入討論，就可能遭到司法機關濫用、濫訴，造成寒蟬效應，這就是針對民代的反滲透法，就是扣帽子，所以她認為這樣的法令不適合進入討論。



陳玉珍表示，民進黨以前多數習慣了，以為提什麼案都會過，應該改變這種思維。



綠委莊瑞雄在台下批林國成，說不知道林國成跟國民黨這麼好，都你們在擋，“空空”（閩南語，形容傻傻的）的跟人家走。



對此林國成拍桌怒批，台灣民眾黨有自己的主體性，這個法案我們認為違背我們的理念，民眾黨就要擋到底。



林國成也對莊瑞雄說，他們兩人感情就像夫妻一樣，如果自己“空空”，那莊瑞雄也“空空”。莊瑞雄聽了後自己也笑了出來，但他回酸，如果和林國成當夫妻是自己倒霉。